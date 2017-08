Meestekoondis kohtub neljapäeva õhtul võõrsil MM-valikmängus Kreekaga (Eesti aja järgi kell 21.45) ning pühapäeval sama sarja raames Lillekülas Küprosega (kell 19).

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 32/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0



Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 121/0

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 119/3

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 108/4

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 56/0

*Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 40/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 35/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 20/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 7/0

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0



Poolkaitsjad ja ründajad

Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – Hønefoss BK (NOR) 104/0

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Piast Gliwice (POL) 97/23

Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 61/9

Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL) 58/12

Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 38/7

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 31/2

Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 31/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 11/1

Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 6/2

*Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 5/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 4/0

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 1/0

* - Kreeka - Eesti kohtumises ei saa osaleda mängukeelu tõttu.

U21 koondis valmistub kodusteks EM-valikmängudeks Slovakkia ja Hispaaniaga. 1. septembril võõrustab Eesti Kadrioru staadionil Slovakkia eakaaslaseid. Mäng algab kell 17.45. Neli päeva hiljem, 5. septembril on Eesti vastaseks Hispaania, kellega kohtutakse kell 20.15 algavas kohtumises A. Le Coq Arenal.

Väravavahid

Matvei Igonen (02.10.1996) – FCI Tallinn

Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Mariehamn (FIN)



Kaitsjad

Alger Džumadil (29.07.1996) – JK Tallinna Kalev

Henrik Pürg (03.06.1996) – Nõmme Kalju FC

Sören Kaldma (03.07.1996) – Paide Linnameeskond

Michael Lilander (20.06.1997) – Paide Linnameeskond

Martin Mägi (18.06.1996) – Paide Linnameeskond

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora

Marco Lukka (04.12.1996) – Tallinna FC Flora

Silver Grauberg (26.11.1996) – Tartu JK Tammeka

Oskar Berggren (30.10.1997) – Viljandi JK Tulevik



Poolkaitsjad ja ründajad

Frank Liivak (07.07.1996) – FK Sarajevo (BIH)

Randin Rande (28.07.1997) – Paide Linnameeskond

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FC Flora

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora

German Šlein (28.03.1996) – Tallinna FC Flora

Andre Järva (21.11.1996) – JK Tallinna Kalev

Peeter Klein (28.01.1997) – Nõmme Kalju FC

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – Viljandi JK Tulevik

Herol Riiberg (14.04.1997) – Viljandi JK Tulevik

Edgar Tur (28.12.1996) – Paide Linnameeskond

Kaspar Mutso (01.08.1998) – Tallinna FC Levadia



Peatreener: Karel Voolaid

U19 koondis peab 2. ja 4. septembril Minskis kaks maavõistlusmängu Valgevene eakaaslastega. Valgevene poole asutakse teele 31. augustil. Täpne koosseis ja mängijate arv, kes kaasa sõidavad, selgub täna. Koondise jaoks on tegemist ettevalmistusega oktoobris Rootsis toimuvaks EM-valikturniiriks, kus minnakse lisaks võõrustajatele vastamisi ka Itaalia ja Moldovaga.