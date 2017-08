Tänaseks näikse üsna kindel olevat, et Montenegro jalgpallikoondise ründaja Stevan Jovetici karjäär jätkub valitseva Prantsusmaa meistri Monaco ridades. Aga mehe allkirja jahtis ka Marseille, millega seoses juhtus The Mirrori teatel pühapäeval üks erakordselt piinlik lugu.

Ametlikult veel Milaano Interi hingekirja kuuluv Jovetic lendas parasjagu helikopteriga Nice'i lennujaamast Monacosse sealse meeskonna ja Marseille vahelisele liigamängule, kui teda kõnetas samas viibinud Marseille klubi president Jacques-Henri Eyraud.

Eyraudi häda oli aga selles, et ta ei tundnud Joveticit ära ning hakkas montenegrolase ees praalima, et nad värbavad... Stevan Jovetici! Seepeale paljastas pallur oma identiteedi, Eyraud läks endast välja ja ütles talle vihaselt, et meditsiinilise ülevaatuse aeg on kirja pandud ning kaup Interiga on koos.

Reaalsus on see, et Jovetic liitub pigem Monacoga. Eile lekkisid internetti pildid, kuidas ta uut mänguvormi selga proovib.