Eesti võrkpallikoondise jaoks lõppes EM-finaalturniir eile Gdanskis, kui geimidega 0:3 jäädi alla Poolale. Et varem kaotati 2:3 nii Serbiale kui Soomele, lepiti A-grupis viimase kohaga. Diagonaalründaja koha võttis turniiri jooksul Oliver Vennolt üle Renee Teppan. Eile kogus ta Eesti resultatiivseimana 17 punkti ja realiseeris rünnakuid 64 protsendiga. „Tunne on kehva. 0:3 ja seis oli mõnes mõttes aus. See oli mäng, kus paberi peale pole vaja vaadata. Meil ei olnud grammikest energiat juurde panna, mida hädasti vaja oli. Tegelikult polnud jälle palju puudu, aga mingi osa vaatab juba tulevikku. Ma ei näe põhjust põdemiseks. Hõisata pole ka muidugi midagi, sest alagrupist me edasi ei pääsenud,“ rääkis Teppan pärast mängu.

Kas puudus oli pigem vaimsest või füüsilisest energiast? „Oskan rääkida ainult enda kohta. Esimeses kahes mängus tõmbasin pigem rahvast kaasa ja üritasin teistele energiat anda nii palju, kui sees oli. Poola vastu keskendusin oma asjadele. Tundsin, et kui hakkan hullu panema, siis mu mäng laguneb ära,“ tunnistas ta.

Teppani sõnul on koondisel järgmise sammu astumiseks vaja mängijate individuaalset arengut. Selle aitaks eelkõige kaasa tugevates klubides mängimine. „Peame saama mänge, kus vastane ei anna järgi. Poolaga jäime korra passiivseks ja kolmandas geimis tõmmati neljapunktine vahe kohe kinni. Kui me oleks tahtnud geimide lõppe oma kasuks pöörata oleks pidanud keskpaigas kahe-kolme punktiga juhtima. Soome tõmbas meilt jalad alt ära sellega, et nad löödi tugevat servi ja ei lasknud meil kordagi hingata. Kui juhe lühisesse läheb, siis on kolmepunktiline vahe kiire tekkima. Selliseid hetki on vaja päevast päeva, mitte kord aastas.“