Uus-Meremaal ei võistle neil päevil mitte ainult Kelly Sildaru, vaid peetakse ka kõrgetasemeline curlinguturniir. Segapaaride seas on Marie Turmann ja Harri Lill jõudnud poolfinaali!

Eestlased võitsid veerandfinaalis Šotimaa esindust tänu Turmanni õnnestunud viimasele viskele tulemusega 7:5. Homme peetavas poolfinaalis kohtuvad Turmann ja Lill korealastega. Teise finalisti selgitavad Kanada ja Norra.



“Marie Turmann ja Harri Lill on Uus-Meremaal näidanud stabiilselt tugevat taset ning head mängu ka pingelistes olukordades. Turniir on väga kõrgetasemeline, osalejate seas on mitu taliolümpiamängudele kvalifitseerunud võistkonda ning valitsevad maailmameistrid. Seetõttu on heade tulemuste üle eriti hea meel,” ütles curlinguliidu juhatuse liige Fred Randver pressiteate vahendusel.