Nelikümmend päeva ja seitse mängu olid piisavad, et Itaalia linna Udine korvpallifännid hakkaksid Rain Veidemani jäägitult armastama. Eesti koondislane aitas võita kuus mängu, sõlmis peagi klubiga uue lepingu ning omakorda augustis hoiti ses linnas silm teravalt peal Eesti koondise mängudel.

Veideman jõudis eelmise nädala lõpul Itaaliasse ja liitus Gemonas laagris viibiva meeskonnaga. Kohalik ajaleht Messaggero pakub eestlasele meeskonna liidri rolli, Veideman vastas tüünelt: "Mina ja liider? Enne hooaja algust ei saa seda öelda kellegi kohta. Aeg ja mängud näitavad, kes reaalselt liidriks kerkib. Üks on kindel: mina annan meeskonna heaks oma parima."

Messaggero kirjutas, et Eesti koondise edukas suvi tekitas Udine sotsiaalmeedias suurt elevust. Fännid on arvamusel, et Veidemani näol saadi enamat kui lihtsalt hea mängija. Veideman teab, kuidas meeskonda vedada.