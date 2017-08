Saltoaut, taasleitud tuhh ja metsikud fännid. Need on ainult mõned teemad, mis tulid jutuks juulis oma kolmandat Poola hooaega alustanud jalgpallur Ken Kallastega.

„Tehnika, tehnika, tehnika,“ vastab homme oma 29. sünnipäeva tähistav vutikoondislane Ken Kallaste küsimusele, millest tal Poola kõrgliigas Kielce Korona värvides pallides kõige rohkem puudu jääb. „On näha, et kohalikel poistel on see pagas parem. Eks ma üritan, aga raske on seda hiljem järgi teha, see on noorest peast vaja sisse saada.“

On ta ju varasemalt maininud, et 14-16 aastaselt ei võtnud ta jalgpallimängu nii tõsiselt, kui võinud oleks. Tollal köitsid teda pigem sõbrad ning arvutimängud. Eks osaliselt selle taha on vasakkaitsja poolt kolm korda poetatud tehnika jäänud. Praeguseks on ta oma vigadest õppinud ning tõdeb, et kahetsemisel või vana aja taganutmisel pole vähematki mõtet. Nüüd mõistab ta, et mida positiivsem olla, seda mõnusamalt elu läheb.