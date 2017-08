"See on õudne! Elame aastal 2017, see ei tohiks isegi probleem olla. Kuid on, ja on tõsine probleem. Sotsiaalmeedias võivad inimesed väljuda kontrolli alt. Nende reaktsioonid võivad olla päris halvad," kommenteeris ta seda, et Antetomounmpo suunas tehti ka rassistlikke märkusi.

Edasi paluti Patšulial kommenteerida asjaolu, et Bostoni fännid põletasid Thomase särke. "See on naeruväärne. Ma ei austa niimoodi käituvaid fänne. Nimetan neid idiootideks. Jah, nad on seda. Come on, see on mäng. Minuga juhtus sama siis, kui põrkasin kokku Kevin Durantiga ja too sai vigastada. Hulle inimesi on liiga palju. Kahjuks ei saa sa seda olukorda kontrollida. Eriti maailmas, kus me praegu elame. Inimesed võtavad asju liiga tõsiselt. Inimestel, kel pole tööd ega haridust, on liiga palju vaba aega ja nad teevad lollusi. Nad elavad elu, mis kujutab endast sotsiaalmeedias negatiivsete kommentaaride kirjutamist. See on luuserite elu.

Tule arvuti tagant ära ja naudi elu! Tee midagi head. Muuda maailma, tee midagi positiivset. On palju asju, mida saad teha selle asemel, et terve elu sotsiaalmeedias kommentaare kirjutada. Ausalt öeldes pole mul niisuguste inimeste vastu mingit austust. Üks paremaid asju, mida olen teinud, oli end kõigist sotsiaalmeedia kanalitest välja lülitamine. Kustutasin kõik äpid.

Eriti jäävad sotsiaalmeedia võrku harimatud inimesed. Seda on kurb vaadata. Räägin haridusest, sest pean seda väga tähtsaks. Kui oled haritud, läheb sul paremini. Pole vahet, mis tööd sa teed. On tähtis teha õigeid otsuseid. Ja hariduseta sa ei saa seda teha. Eriti praegu maailmas, kus internet saab su maailma lõpmatuseni avardada.