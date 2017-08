1. Kylian Mbappest ilma jääv AS Monaco on vutikomeedile asendaja leidnud. Nimelt väidab Sky Italia, et Prantsusmaa valitsev tšempion on jõudnud Rooma Lazioga kokkuleppele Keita Balde soetamise osas.

Õhtulehe hinnang: Siin pole midagi heietada - see tehing läheb täide ning kuigi Monaco on tänavu ilma jäänud mitmest suurepärasest noormängijast, on nad nii mõnegi särava talendi enda manu meelitanud.

2. Londoni Arsenal ja Manchester City huvituvad endisest Manchester Unitedi pallurist. Klubide sihtmärgiks on 29aastane keskkaitsja Jonny Evans, kes kuulub praegu West Bromi hingekirja.

Põhjaiirlase mängijaõigused kuulusid Unitedile vahemikus 2006-2015, kuid enamasti pidi ta leppima varumehe rolliga. Tunamullu West Bromiga liitudes on ta aga tõusnud klubi vankumatuks põhimeheks.

Õhtulehe hinnang: Evans ei lähe kuhugi. Võib ilmselt mürki võtta, et kaitsja on oma rolliga West Bromis enam kui rahul ning suurklubisse siirdudes poleks teps mitte ime, kui ta peab taas leppima varumehe staatusega.

Jonny Evans. (JON SUPER)

Et aeg teeb oma tööd ning Evans nooremaks ei jää, on järjepidev algkoosseisu kuulumine tema jaoks tõenäoliselt kõige tähtsam ning West Bromis on see talle ka tagatud. Arsenalis või ManCitys mitte.

Tõsi, Inglismaa meedia arvates on praegu vigastust raviva Evansi liitumine Cityga tõenäoline, kuid enne peab Pep Guardiola juhendatav sats maha müüma Eliaquim Mangala. Usume siiski, et Evans jääb West Bromi.

3. Tottenham Hotspur võib ründajast ilma jääda. Nii Crystal Palace, Stoke CIty kui ka West Brom jahivad Spursi hollandlase Vincent Jansseni allkirja.

23aastane kesktormaja liitus Spursiga alles mullu, kuid oma debüüthooajal lõi ta liigas 27 kohtumisega kõigest kaks väravat. Tõsi, enamasti sai ta väljakule alles mängude lõpuminutitel.

Eelmisest hooajast hoolimata oleks rumal väita, et Janssen on "puujalg", sest tunamullu lõi ta Hollandi kõrgliigas 34 matšiga 27 väravat.

Vincent Janssen. (HARRISON MCCLARY)

Õhtulehe hinnang: Pole kahtlustki, et Spurs lubab Janssenil lahkuda, sest pallur pole klubi seatud ootusi täitnud. Kuid kas ründaja jääb Premier League'i või lahkub näiteks kodumaale? Inglismaa meedia väitel on kaalukausil esimene variant.

Kõige valjemalt on räägitud Jansseni liitumisest Stoke'iga ning usume, et lõpuks ta sinna ka siirdub.