„Mängisime Poola vastu kvaliteetset võrkpalli ja seega olen mängijate üle uhke. Ma ei tundnud kordagi, et nad võiks meid hävitada. Üksikuid hetki on esialgu raske analüüsida, aga kokkuvõttes näitasime head võrkpalli ja mängisime igal hetkel Eesti fännide jaoks, kes meid toetasid. Ka Poola publikule avaldasid meie fännid muljet,“ ütles Eesti peatreener Gheorghe Cretu pärast kohtumist.

Eesti liider Robert Täht piirdus eile seitsme punktiga, esimeses geimis jäi ta suisa nullile. Mis juhtus? „Vahet pole, millise vastasega mängida, aga teda püütakse alati pinge alla panna. Alguses pandi talle kohe kahe või kolmemeheline blokk vastu ja lasti teistel mängu otsustada. Ka vastased teavad, et kui Tähel lasta hoogu minna, siis on teda raske peatada,“ vastas Cretu.

Lõpetuseks tõdes rumeenlane, et kõige kehvem esitus tehti Soome vastu, aga just nende käest oli suurim võimalus võidupunkte noppida.

„Me olime nende vastu kahes esimeses geimis naiivsed. See mäng oleks võinud lõppeda meile 3:0. Meie käes oli esimene ja teine geim, aga lasime need ära. Oleks need ära tulnud, räägiks me millestki muust,“ lausus ta.

Kast:

Võrkpalli EMi A-grupp

Poola – Eesti 3:0

(25:21, 26:24, 25:22)

Poola: Lemanski 12, Kubiak 11, Kaczmarek 10, Bieniek 9, Kurek 6, Drzyzga 1, Konarski 1.

Eesti: Teppan 17, Täht 7, Aganits 7, Raadik 7, Kreek 5, Venno 1, K. Toobal 0, A. Toobal 0, Tammemaa 0, Rikberg 0.

Serbia – Soome (25:20, 25:18, 34:32)