EM-finaalturniiril A-grupi viimaseks jäänud Eesti võrkpallikoondises toimus Gdanskis suur nihe. Diagonaalründaja koha võttis Oliver Vennolt üle Renee Teppan. Poola vastu kogus ta Eesti resultatiivseimana 17 punkti ja realiseeris rünnakuid 64 protsendiga.

Isegi kui Venno on järgmisteks koondisemängudeks paremas vormis, on treeneritel pureda paras pähkel, sest 23aastane Teppan peaks Itaalia tippklubi Trentino ridades veelgi arenema. Kes teab, võib-olla saabki Teppanist oma positsiooni valitseja, vähemalt Eestis.

Teppani sõnul on koondisel järgmise sammu astumiseks vaja mängijate individuaalset arengut. Sellele aitaks eelkõige kaasa tugevates klubides mängimine. „Peame saama mänge, kus vastane ei anna järgi. Poolaga jäime korra passiivseks ja kolmandas geimis tõmmati neljapunktine vahe kohe kinni. Kui me oleks tahtnud geimide lõppe oma kasuks pöörata, oleks pidanud keskpaigas kahe-kolme punktiga juhtima. Soome tõmbas meilt jalad alt ära sellega, et nad lõid tugevat servi ja ei lasknud meil kordagi hingata. Kui juhe lühisesse läheb, siis on kolmepunktiline vahe kiire tekkima. Selliseid hetki on vaja päevast päeva, mitte kord aastas,“ ütles ta.

Trentino ei kuulu ainult Itaalia, vaid ka Euroopa tippu. „Eks ma selliseid kogemusi lähengi otsima,“ sõnas Teppan. „Ma ei saa öelda, palju ma seal mängin. Annan endast kõik, et platsile pääseda. Ma loodan, et klubijuhid vaatasid EMi ja nägid, et suudan vajalikel hetkedel jokker olla. Olen vaimselt kõvasti edasi läinud. Vahet pole, kes teisel pool võrku on – jalga see enam värisema ei võta. Võidunälg on suurte nimede vastu suur.“