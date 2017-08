JALGPALL

Slovakkia U21 koondise peatreener Pavel Hapal avaldas koosseisu reedeseks valikmänguks Eestiga, mis toimub Kadrioru staadionil.





Oma debüüdi U21 koondises võib teha Michal Sipľak, kes mängib klubijalgpalli koondisekaaslase Tomáš Vestenický ja Eesti A-koondislase Sergei Zenjoviga koos Krakowi Cracovias (Poola). Kaitsjana tegutsev Sipľak on tänavu löönud Poola kõrgliigas ühe värava, kui noor slovakk oli täpne 2:4 kaotusmängus Ken Kallastele ja Kielce Koronale. Eesti A-koondislaste klubikaaslaseid on meeskonnas veelgi – Inglismaal teenib leiba 20-aastane Marek Rodák, kes mängib sarnaselt Mattias Käidile Fulhamis.





Slovakkia U21 koondisega reisib Eestisse László Bénes, kes on korra esindanud ka A-koondist. 19-aastane Bénes pallib igapäevaselt Bundesligas Mönchengladbachi Borussia ridades ning noort talenti võrreldakse Slovakkia koondise raudvara Marek Hamšíkuga.





Eesti on valiksarjas pidanud juba kaks kohtumist. Juunikuus võõrustas Eesti Põhja-Iirimaad, kellele jäädi napilt alla 1:2, kui külalised lõid võiduvärava lisaminutitel penaltist. Albaaniast suutsid Eesti noored naasta väravateta viigiga. Slovakkia on tegu uue valiksarja esimese kohtumisega, kuid möödunud U21 valiktsüklis võideti oma alagrupp Hollandi ja Türgi ees.





Eesti – Slovakkia U21 kohtumise avavile kõlab 1. septembril Kadriorus kell 17.45. Neli päeva hiljem, 5. septembril on Eesti vastaseks Hispaania, kellega kohtutakse kell 20.15 algavas kohtumises A. Le Coq Arenal. Mõlema mängu piletid on saadaval Piletilevis. Kohtumistest teeb otseülekande Tallinna TV.





Slovakkia U21 koondis:



Väravavahid

Dominik Greif (06.04.1997) – ŠK Slovan Bratislava

Adam Jakubech (02.01.1997) – Lille OSC (FRA)

Marek Rodák (13.12.1996) – Fulham FC (ENG)



Kaitsjad

Juraj Chvátal (13.07.1996) – MŠK Žilina

Dávid Hancko (13.12.1997) – MŠK Žilina

Dominik Kružliak (10.07.1996) – MFK Ružomberok

Šimon Kupec (11.02.1996) – MFK Ružomberok

Michal Sipľak (02.02.1996) – MKS Cracovia Kraków (POL)

Martin Šulek (15.01.1998) – AS Trenčín

Denis Vavro (10.04.1996) – FC Copenhagen (DEN)



Poolkaitsjad

László Bénes (09.09.1997) – Borussia Mönchengladbach (GER)

Roland Černák (22.07.1997) – 1. FC Tatran Prešov

Lukáš Čmelík (13.04.1996) – FC DAC 1904 Dunajská Streda

Christián Herc (30.09.1998) – Wolverhampton Wanderers FC (ENG)

Jakub Hromada (25.05.1996) – SK Slavia Praha (CZE)

Erik Jirka (19.09.1997) – FC Spartak Trnava

Miroslav Káčer (02.02.1996) – MŠK Žilina

René Kotrík (14.03.1996) – FC Nitra

Filip Lesniak (14.05.1996) – Aalborg BK (DEN)

Nikolas Špalek (12.02.1997) – MŠK Žilina

Dalibor Takáč (01.10.1997) – MFK Ružomberok



Ründajad

Filip Balaj (22.08.1997) – FC Nitra

Róbert Polievka (09.06.1996) – MŠK Žilina

Tomáš Vestenický (06.04.1996) – MKS Cracovia Kraków (POL)



Peatreener: Pavel Hapal

Abitreener: Oto Brunegraf

Väravavahtide treener: Miroslav König

Füüsilise ettevalmistuse treener: Peter Boďo

Arst: Zsolt Fegyveres

Füsioterapeut: Martin Nozdrovický

Massöör: Juraj Ludik