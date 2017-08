Paistab, et Uus-Meremaal käib Eesti nädal. Kui pühapäeva varahommikul triumfeeris freestyle-suusataja Kelly Sildaru elu esimesel pargisõidu MK-etapil, siis läinud ööl jätkas võidukat rada curlingu segapaar Marie Turmann - Harri Lill, kes pani kinni kohalike talimängude (Winter Games NZ) raames toimunud kõrgetasemelise turniiri.

Poolfinaalis alistasid eestlased tulemusega 8:5 Lõuna-Korea ning pingelises kullamatšis 7:6 Kanada paari. Teiste seas jäid selja taha mitu OMile sõitvat paari (Soome, Lõuna-Korea ja Norra) ja valitsevad maailmameistrid Šveitsist.

"Curlingus on nagu spordis ikka, viimane vise otsutab," rääkis Harri Lill Õhtulehele finaalist, kus otsustavaks sai viimase vooru 2:0 võitmine. "Üldiselt aitas meid tugev tiimitöö kogu nädala vältel. Et alagrupis me ise "kinkisime" kanadalastele võidu - kontrollisime mängu -, siis teadsime, et suudame neid võita."

Eesti juhtis nelja vooru järel juba 5:1, kuid jäi seejärel taha 5:6. "Paar vooru ei kukkunud välja päris nii, kuidas soovisime. Seda olulisem, et suutsime end kaheksandaks kokku võtta," lisas Lill.

Turniiri lõppjärjestus: