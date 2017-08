Soome meistriliigas 24 vooru järel 6. kohta hoidev Vaasa Palloseura teatas täna, et Eesti jalgpallikoondise väravavaht Marko Meerits jätkab nende särgis ka tuleval hooajal.

Nimelt sõlmis Meerits kevadel klubiga aastase lepingu võimalusega seda aasta võrra pikendada. Nüüd lasigi klubi tolle klausli käiku.

"Marko jätkamine on meile oluline," lausus peatreener Petri Vuorinen klubi kodulehe vahendusel. "Ta on toonud meile oma oskusteavet. Oli mõlema osapoole huvides, et ta jätkaks head tööd meie ridades."

Parasjagu rahvuskoondisega Kreekas MM-valikmänguks valmistuv Meerits on Vaasa puuri kaitsnud kõigis 24 liigamängus, milles seitsmes pole ta ühtki palli enda selja taha lasknud.