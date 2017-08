Täna avalikustati Team Estonia 2017 koosseis ehk siis mehed, kes sõidavad Eesti eest selle aasta maailma motokrossi tippsündmusel Rahvuste krossil (Monster Energy FIM Motocross of Nations), mis peetakse 30. septembril ja 1. oktoobril Suurbritannias Matterley Basini krossirajal.



Äsja avaldatud info kohaselt sõidavad Eesti eest samad mehed, kes üle-eelmisel aastal tõid Prantsusmaalt ära väga kõrge neljanda koha ning olid eelmisel aastal Itaalias üheksandad. Priit Rätsep (Honda) esindab tänavu Eesti meeskonda Matterley Basinis MXGP, Harri Kullas MX2 ja Tanel Leok (mõlemad Husqvarna) Open arvestuses, samades klassides sõitsid noored mehed ka eelmisel aastal. Meeskonna mänedžerina jätkab Lauri Roosiorg.



Tanel Leok osales Team Estonia ridades Londonist sajakonna kilomeetri kaugusel asuval Matterley Basini rajal ka 60ndal Rahvuste krossil aastal 2006, kus ta sai koos onupoeg Aigari ja Juss Laansooga üheksanda koha. "Mina lähen Inglismaale hea tundega," lausus Leok, kes sõidab Eesti eest juba rekordilist 17ndat korda ning sellise saavutusega pole hakkama saanud ükski sõitja maailmas.

"Rada on eelmisest Rahvuste krossist veidi ümber tehtud, aga samas on võib-olla ka selleks aastaks seda jälle muudetud ning eks see, milline see lõplikult on, näeb alles siis, kui kohale jõuame. Eesti koondise eesmärk on saada kindlasti finaali ja kui suudame saavutada taaskord tulemuse esikümnes, siis on see Eesti jaoks väga kõva saavutus."

Team Estonia 2016 eelmisel aastal Itaalias, (vasakult) Priit Rätsep, Tanel Leok, Harri Kullas ja Lauri Roosiorg (Rauno Kais / Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon)

Harri Kullase jaoks on tänavune kross neljas kord Eesti eest võistelda: "See on alati positiivne, kui saan oma meeskonda ja oma riiki esindada, kuna meil on hea tiim olnud juba mitu aastat ja saame omavahel hästi läbi. Priit on minu arvates heas vormis nagu eelmisel aastal ja ta on kiirust näidanud eriti liivastel radadel, aga usun et ta on hüpetega rajal samuti enesekindel. Tanel on alati Tanel - Rahvuste krossil tuleb tal alati selline ekstra väga kiire hoog!