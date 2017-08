Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub.

1. Hollandi "puujalast" lahutada sooviv Tottenham Hotspur soovib Liverpoolist ründajat soetada. Kui eile avaldasime arvamust, et mullu Inglismaa kõrgliigas 27 kohtumisega kõigest kaks väravat löönud Vincent Janssen lahkub Spursist, siis täna toome Teieni spekulatsiooni, et hollandlase asendajaks saab belglane Divock Origi.

Liverpooli hingekirja kuuluv 22aastane ründaja on Jürgen Kloppi meeskonna edurivi kolmas-neljas viiul, mistõttu on loogiline, et Origi uut leivaisa otsib. Vajab ju noor talent arenemiseks mänguaega!