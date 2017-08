Ateena külje all Pireuse sadamalinnas asuva areeni eelkäija ehk Neo Phalironi velodroom valmis juba 1895. aastal ning võõrustas 1896. aasta olümpiamänge. Staadion läbis põhjalikuma remondi 1960. aastal, kuni see 2004. aasta Ateena olümpiamängude eel sisuliselt maha lammutati ja nullist üles ehitati. Istekohti on 32 000 inimesele ja iganädalaselt kasutab staadionit Kreeka jalgpallihiid Olympiacos.

Karaiskakise staadioni punaste toolide hulgast leiab ka 21 musta tooli, mis omakorda moodustavad number seitsme. 1981. aasta 8. veebruar on staadioni ajaloo kõige mustem päev, sest pärast Olympiacose võidumängu Ateena AEK üle hukkus 21 jalgpallifänni, kellest 20 toetasid Olympiacost ja üks AEKd.

Olympiacos oli just saanud rivaalide üle 6:0 võidu ning staadioni seitsmenda värava juures olnud fännid asusid kiirustades areenilt lahkuma. Treppidest alla tormanud fännid komistasid ning lükkasid pikali ka enda ees olevad inimesed. Selja tagant saabus peale aga sadu uusi võidujoovastuses fänne, kes juba pikali jäänud inimesed surnuks tallasid. 19 inimest hukkus staadionil, kaks hiljem haiglas. 55 fänni said vigastada, suurem osa raskelt.

Mälestus tragöödiast elab staadioni ümbruses peaaegu igal sammul.

Iga aasta 8. veebruaril toimub staadioni seitsmenda värava juures mälestusteenistus, kus osalevad tuhanded fännid. Lisaks püstitati kõigi hukkunute nimedega monument. „Värav 7“ (Θύρα 7) on Olympiacose suurima fännirühmituse nimi.

Staadioni ümbruses räägib peaaegu iga tänavakunsti meistriteos või niisama seinale soditud loosung tragöödiast. Mitte ainult Olympiacose fännid ei mälesta iga-aastaselt võitluskaaslasi, vaid austusavaldustega on Kreekasse saabunud mitmed tipptiimid, teiste hulgas Liverpool.

Euroopa meistrite kodu

Staadion on pikalt olnud ka Kreeka koondise koduks. Viimati mängiti siin eelmise aasta 13. novembril Bosnia ja Hertsegoviinaga 1:1 viiki. Neli päeva varem kaotati Valgevenele. Üleüldse pole Kreeka koondisel viimasel ajal kuigi hästi läinud, sest viimane võit pärineb eelmise aasta oktoobris, kui Lillekülas saadi 2:0 jagu just Eestist.

Küll on aga samm edasi tehtud võrreldes ajavahemikuga 2014. aasta juunist kuni 2015. aasta oktoobrini, kui järjepanu oldi võiduta 12 matši, neist kaotati kaheksa. See kõik on loomulikult köömes selle kõrval, et siinne rahvas mäletab kõige eredamalt ikkagi uskumatut 2004. aasta Euroopa meistritiitlit.

