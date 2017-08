Tervis läheb koguaeg paremaks. Kui Kostja kohta küsida, kas ta homme mängib, siis kindlasti ta ei alusta. Meie jaoks on oluline, et mängijad püsiks valikmängude hooaja lõpuni terveks. Meie meditsiinistaff näeb pidavalt vaeva, et Vassiljev, Siim Luts ja Henri Anier saaks terveks. Nii mõnigi neist on homme väljakul.

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim andis homse MM-valikmatši eel pressikonverentsi, kus vastas ajakirjanike küsimustele. Selgus, et Konstantsin Vassiljev ei kuulu kindlasti algkoosseisu, aga Reim ei välistanud, et ründav poolkaitsja võib vahetusest sekkuda. Eesti kohtub võõrsil Kreekaga homme kell 21.45.

Kui meenutada eelmise oktoobri matši Kreekaga, siis oli tegemist ilusa mänguga, aga kurva tulemusega. Mis on kõige olulisem asi, mida sellelt mängult kaasa võtsid? Miks me kaotasime ilusa mängu?

Mängu iseloom oli tõesti normaalne. Suureks probleemiks olid standardolukorrad ning sellega oleme palju tegelenud. Lisaks saime teada, et kui teeme asju õigesti, siis suudame Kreeka tasemega meeskonna vastu initsiatiivi hoida ja mängu luua. Tihti pole meil seda tugevate vastaste vastu juhtunud. Kreeka vastu õnnestus meil oma rütm peale suruda.

Samas teame, et Kreeka on taktikaliselt meeskond, kes vahel täpselt ja teadlikult kaitses püsib. Samas ei saa siia tõmmata võrdusmärki homse mänguga, sest olukord valikgrupis on teistsugune ja nende jaoks on need võidupunktid üliolulised. Meie üritame teha kõik, et neid kurvastada.

Kui palju annab homset mängu võrrelda võõrsilmatšiga Küprose vastu. Nüüd oleks viik meie jaoks ilmselgelt hea tulemus.

Kindlasti annab neid kahte mängu võrrelda. Seni, kuni taga on null, on võimalik mänge võita. Küprosel ei jäänud me mänguga niivõrd rahule kui tulemusega. Kreekas on kaitsetöö väga oluline, et mängus püsida, aga kui ainult kaitsesse jääme, siis on raske vastast pidurdada.

Kas jääme Karol Metsa puudumisel endiselt kolme keskkaitsjaga taktika juurde.