USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel tuli Kaia Kanepil käia kahel päeval väljakul, et alistada Francesca Schiavone ja jõuda põhiturniiri teise ringi. Kanepi lausus rõõmsalt, et eile vallandunud vihm tuli talle kasuks!

"Alustasin eile kangelt. Kvalifikatsioonis ma polnud närvis, kuid põhitabeli mängud on midagi muud," põhjendas Kanepi esimese seti kiiret 0:6 allajäämist. Seejärel sai ta ette 4:2, kuni edasi mängida enam ei saanud. "Teises setis pääsesin küll ette, kuid õiget vabadust polnud mängus ikka veel. Täna alustasime uuesti ja see sobis mulle. Olin maha rahunenud, ma enam ei mõelnud, et see on nüüd põhiturniiri mäng."

Teises ringis ootab ees belglanna Yanina Wickmayer, kellega Kanepi kohtus viimati aastaid tagasi. Ta ei usu, et vastane on vahepeal oma agressiivset stiili muutnud, kuid kinnitas, et läheb iga mängu võitlema ja võitma.