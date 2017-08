Piraeus kohtleb Eesti jalgpallikoondist hästi. Vähemalt seni. Ilm on mõistlikult soe ehk 21 ja 28 kraadi vahel ning treeningtingimused suurepärased.

Täna peeti viimane mängueelne treening Georgios Karaiskakise nime kandval staadionil ning neljapäeval kell 21.45 ootab samal areenil ees MM-valikmäng Kreeka vastu.

Ilmselt saab just tänasel treeningul selgeks, kas ja kui palju aitab homme Eesti koondist Konstantin Vassiljev, keda juba mõnda aega segab reielihase trauma. Peatreener Martin Reim küll kinnitas, et Vassiljev ei kuulu algkoosseisu, kuid samas ei välistanud ta seda, et poolkaitsja sekkub vahetusest.

Treening oli meediale avatud esimese 15 minuti jooksul ning tavapäraselt selle ajaga algkoosseisu suhtes vihjeid ei antud.