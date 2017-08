Euroopa korvpallis tekitab jätkuvalt arusaamatusi mängijate suur koormus. Tippliigad kestavad jaanipäevani ja algavad sisuliselt pärast koondiste jõuproove.

Viimati sai süsteemi peale pahaseks Kaunase Žalgirise peatreener ja kunagine Leedu koondise mängujuht Šarunas Jasikevicius, kes ei saa ilma rahvuskoondise mängijateta kvaliteetset tööd teha.

"Euroopa korvpallisüsteem on katastroof. Euroopa meistrivõistlustel osalevate mängijatega võib nii minna, et nad saavad klubidega ühineda ainult üks päev enne hooaja esimest mängu. Heal juhul saab ta osaleda ühel treeningul ja siis ootab Alytuses kohe ametlik mäng," pahandas Jasikevicius.

"See on absurdne. Pole kindel, kas kõik jõuavad õigeks ajaks kohale või on neil vaja enne kodumaal käia. See on nonsenss, aga me ei saa selle vastu midagi teha," lisas ta.

EM algab homme ja kestab 17. septembrini.