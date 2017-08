Eesti jalgpallikoondis kohtub neljapäeval MM-valikmatšis võõrsil Kreekaga ning ilmselt ei saa tiimi aidata suurim väravakütt Konstantin Vassiljev. Õhtuleht uuris koondise kapteni Ragnar Klavani käest, kas ühe liidri puudumine tekitab temale või treeneritele suurema väljakutse, et meeskonnast veelgi enam sisemist põlemist tekitada.

“Kostja on üks Eesti koondise liidritest ja tema puudumine annab kindlasti tunda. See ei ole väljakutse ainult kapteni või treenerite jaoks. Me oleme üks meeskond, siin ei mängi rolli, kes on treener või kes on kapten. Meil peab olema ühtne siht – koondis ei koosne ühest mängijast. Samamoodi võib keegi teine või kolmas puududa, aga alati tulevad teised mängijad, kes millegi muuga seda korvavad või kompenseerivad,” vastas Klavan.

Peatreener Martin Reim lisas: “Kostja on meil ju tegelikult olemas, igas trennis ja igal pool.” Hetk varem oli Reim kinnitanud, et Vassiljev paraneb, kuid homme algkoosseisu ei kuulu. Samas ei välistanud treener, et poolkaitsja sekkub vahetusest.