Viimasest üheksast matšist on kreeklased kaotanud omakorda vaid ühe, kuid samas pärineb viimane võit eelmise aasta oktoobrist, kui Lillekülas saadi läbi raskuste 2:0 jagu just Eestist.

2004. aasta Euroopa meister võib kohati olla niivõrd kehv, et jääb võiduta 12 järjestikuses matšis. Ilmselt ei taha ükski siinne spordisõber meenutada ajavahemikku 2014. aasta juunist kuni 2015. aasta oktoobrini, kui kaheksa kaotuse kõrval tegi rahvuskoondis neli viiki. Ajalukku läks tõik, et Kreeka kaotas nii kodus kui võõrsil umbes 50 000 elanikuga Fääri saartele. Täna minnakse MM-valikmängus vastamisi Eestiga.

Mingisugune ebakindluse ja ootamatuse sümbioos on siinse jalgpalli lukku sisse kirjutatud. Huvitaval kombel on see isegi loogiline. Pilk ajalooraamatusse või Pireuse lagunevatele ja räpastele linnatänavatele annab selgituse: siinne rahvas põlebki ereda leegiga, kuid seda vahelduva eduga.

Aastaid remontimata tänava lõpus terendab läikiv jahisadam, kus veesõidukite suurust ja uhkust arvestades võiks arvata, et käimas on Roman Abramovitši suguvõsa kokkutulek. Tegelikult lehvivad paatidel ikkagi Kreeka lipud. Kontraste täis linn, mis on koduks kontraste täis Kreeka koondisele.

Pikk jutt lühidalt – Kreeka jalgpalli tase on sedavõrd kõva, et Eesti vastu ollakse alati kindlad favoriidid, kuid samas on nende mäng sedavõrd heitlik, et Eestil on alati võimalus üllatada.

Lummav jahisadam staadionist lühikese jalutuskäigu kaugusel. (Kaarel Täll)

Veelgi enam, Kreeka koondise peatreeneril Michael Skibbel on matši eel kõvasti peamurdmist. Benficas leiba teeniv ründeäss Konstantinos Mitroglou täna vigastuse tõttu kaasa ei tee. Traumad pole aga sakslasest treeneri ainus murekoht: „Veelgi suurem probleem on see, et mehed ei saa klubides mänguaega. Kutsusime rohkem kui 23 mängijat, et saaks nende võimetsest pildi ette. Nad teevad oma klubides ainult trenni ja seega me ei teadnud, millises hoos paljud on.“

Vassiljev ei alusta

Sinisärkide juhendaja Martin Reim vaevleb sarnaste probleemide küüsis. Reielihase vigastusest taastuv Konstantin Vassiljev täna kindlasti algkoosseisu ei kuulu, Siim Luts ei pääse koduklubis väljakule.

„Meie jaoks on oluline, et mängijad püsiks valikmängude hooaja lõpuni terved. Meie meditsiinistaff näeb pidavalt vaeva, et Vassiljev, Luts ja Henri Anier saaks terveks. Nii mõnigi neist on homme (täna - toim) väljakul,“ ütles Reim.

Oktoobrikuine omavaheline kohtumine Lillekülas oli vastuoluline: mängupilt oli ilus, aga tulemus kurb. „Saime teada, et kui teeme asju õigesti, siis suudame Kreeka tasemega meeskonna vastu initsiatiivi hoida ja mängu luua,“ meenutas peatreener.

Eesti koondise eilne treening kuulsal Georgios Karaiskakise nime kandval staadionil. (Kaarel Täll)

„Samas teame, et Kreeka on taktikaliselt selline meeskond, kes vahel teadlikult kaitses püsib. Ei saa tõmmata võrdusmärki homse (tänase - toim) mänguga, sest olukord valikgrupis on teistsugune ja nende jaoks on võidupunktid üliolulised.“

Mäng algab Pireuses asuval Georgios Karaiskakise nime kandval staadionil täna kell 21.45.

***

