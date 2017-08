Maailma tenniseedetabelis 29. kohal asuva Anett Kontaveiti teekond USA lahtistel lõppes ühe mänguga - nagu ka eelmistel võistlustel Cincinnatis ja New Havenis. Kontaveit jäi 7:6, 1:6, 4:6 alla Lucie Šafarovale ja tõdes, et head mängurütmi on raske leida.

"Olen kolmel turniiril järjest kohtunud esimeses ringis heade, agressiivsete vastastega. Väga raske on leida head rütmi ja enesekindlust, sest olin enne USAsse tulekut pidanud viimased mängud teistsugusel kattel, liival, lisaks tuli sisse väike paus. Olen saanud kolm nappi ja vastikut kaotust, muidugi on kahju. Pean proovima sellest õppida," rääkis Kontaveit telefonivestluses Eesti ajakirjanikega.

"Aasta alguses alustasin paljusid turniire kvalifikatsioonist, suur mängupraktika lisas enesekindlust," arutles Kontaveit teemal, et tal kipub iga turniiri esimene mäng olema keeruline. "Nüüd kohtusin just mängijatega, kelle vorm on viimasel ajal paranenud. Ja kohtumised on olnud tasavägised, ma pole suurelt kaotanud - midagi katki pole."

Tänase mängu esimene sett oli väga võrdne, kuid Kontaveiti sõnul hakkas Šafarova teises setis mängima paremini. "Mul oli sellega raske kohaneda ja ta ka tõrjus serve paremini kui esimeses setis. Ise jäin võib-olla veidi pehmemaks ja see oli viga. Ta jätkas agressiivselt ka kolmandas setis, kuid seisul 2:5 õnnestus tema servil teha paar head punkti ja võimalus oli ka seisul 4:5 - kahju, et see ära läks."

Juulikuus Gstaadi turniiril saadud vigastus mängija kinnitusel ei sega, tema enesetunne on väga hea. Septembris siirdub ta kolmeks nädalaks turniiridele Hiinasse, pärast seda on plaanis ka võistlusi Euroopas. Kontaveit rõhutas, et ei viska tagasilöökidele vaatamata püssi põõsasse.