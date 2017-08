Laupäeval kell 12 toimub Tallinna lauluväljakul tavatu epeevehklemise duell, kus Eesti Olümpiakomitee meeskond ristab piigid kultuuriministeeriumi ja ERRi segatiimiga.

Medalirohke MMi järel otsustas vehklemisliit EOK ja Kultuuriministeeriumi ise rajale kutsuda. "Taasiseseisvunud Eesti epeevehklejad on võitnud kokku 70 tiitlivõistluste medalit! Suur roll on siin ka EOK ja kultuuriministeeriumi toetusel. Et kõik saaksid lähemalt aimu Eestile nii palju edu toonud spordiala olemusest, otsustasimegi duelli välja kuulutada. Rõõmustav, et mõlemad pooled väljakutse julgelt vastu võtsid ja ootame põnevat võitlust,“ rääkis Eesti Vehklemisliidu peasekretär Jüri Salm pressiteate vahendusel.

Olümpiakomitee eest seisavad duellis asepresident Tõnu Tõniste ja sportlaskomisjoni liige Ott Kiivikas. Kultuuriministeeriumi/ERRi ridades astuvad heitlusse ministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn ja ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna.