Samas tuleb eduka tulemuse saavutamiseks riske võtta ja Õhtuleht usub, et üks selliseid on vähese mängupraktikaga Siim Lutsu algkoosseisu lülitamine.

Traditsiooniliselt on konkurents sellele positsioonile tugev. Marko Meerits ja Mait Toom oleks asjalikud alternatiivid, kuid praegu pole ühtegi põhjust, et pikalt esiväravavahi kohustusi täitnud Aksalu välja vahetada. Saarlane on koduklubis kandva rolliga harjunud, seega jätkab ta ka koondise esikindana.

Parem äärekaitsja: Taijo Teniste

Teniste on koondise algkoosseisus üks kindlamaid mehi. Tänaseks pole kuskilt välja ilmunud äärekaitsjat, kes tema kohta algkoosseisus ohustaks. Kui Taijo on terve, siis Taijo mängib.

Parempoolne keskkaitsja: Enar Jääger

Peatreener Martin Reim tunnistas juba pühapäeval lennujaamas, et tal on siiralt hea meel, et saab esimest korda Jäägeri teeneid kasutada. Karol Mets täna kaartide tõttu kaasa teha ei saa ja seega on väga loogiline kaitseliini lülitada tohutute kogemustega Jääger.

Keskmine keskkaitsja: Nikita Baranov

Kogemusi tuleb aina juurde ja Baranov muutub üha kindlamaks. Kindlasti konkureerib tugevalt antud positsioonile ka Joonas Tamm, kuid arvatavasti Reim sellise lükkega täna ei riski. Kaitses on alati kindlam kasutada suurema koondisekogemusega mehi.

Vasakpoolne keskkaitsja: Ragnar Klavan

Liverpoolis pole talle küll pidevalt mänguaega jagunud, kuid see ei kõiguta mitte kuidagi kapteni kohta keskkaitses.

Vasak äärekaitsja: Ken Kallaste

Reim on tunnistanud, et hindab ründetegevuses väga kõrgelt Dmitri Kruglovi oskust tsenderdada, kuid ega Kallaste talle palju alla ei jää. Viimase kasuks peaks praegu rääkima tõsiasi, et mees on Poola kõrgliigas korralikult mänguaega teeninud.

Parem poolkaitsja: Sergei Zenjov

Ideaalis kasutaks Reim Zenjovi tipuründajana, kuid praeguses koosseisus pole äärepoolkaitsesse kuigi palju alternatiive. Ta on kiire ning liigub ilmselt ründefaasis tihti keskele tipuründaja kõrvale.

Parempoolne (ja veidi ründavam) keskpoolkaitsja: Mattias Käit

Kindlasti peab noor mängumees kõvasti kaitsefaasis rügama, kuid üliolulised on tema liigutused rünnakute ülesehitamisel. Kui Zenjov liigub rohkem keskele ja rünnakule, peaks just Käit väljakule laiuse andma.

Vasakpoolne (ja kaitsvam) keskpoolkaitsja: Aleksandr Dmitrijev

Palju on arutatud, kas Norra tugevuselt kolmandast liigast peaks ikka Eesti koondisesse mehi kutsuma. Reim kinnitas, et olukorrad on erinevad ja praegu ta usub, et Dmitrijevist on Eestile palju kasu. Kogenud poolkaitsja teab, kuidas vastaste elu võimalikult ebamugavaks teha.

Vasak poolkaitsja: Siim Luts

Eesti koondise suurim küsimärk näib olevat, kuidas mehitada vasak äär. Tegelikult võiks seal mängida Kallaste ja Kruglov, kuid sellisel juhul jääks meie formatsioon ehk liigagi kaitsvaks. Luts on ründefaasis väga hea, kuid viimasel ajal pole ta koduklubis mängupraktikat saanud. Kui Reim tahab väiksemat sorti riski võtta ja Eesti võiduvõimalusi kasvatada, siis ilmselt Luts täna mängib.

Tipuründaja: Henri Anier

Reimile on meeldinud kõige kõrgemale nihutada Konstantin Vassiljevit, kes täna vigastuse tõttu algkoosseisu ei kuulu. Anier on aga kinnitanud, et tema on vigastusest täielikult taastunud. Lisaks on ründaja leidnud Lahti meeskonnas hea hoo ja löönud ka väravaid. Tema suureks eeliseks konkurentide ees on oskus raskeid palle võita, mänguvahendit veidi aega enda käes hoida ning seeläbi kaaslasi järele oodata.

Eesti koondise koosseis valikmängudeks Kreeka ja Kürosega:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 32/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

Mait Toom (07.05.1990) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 121/0

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 119/3

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 108/4

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 56/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 35/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 20/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 7/0

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0