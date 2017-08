Jalgpallikoondise peatreenerid tulevad ja lähevad, aga abitreener Janno Kivisild on vankumatult oma positsiooni hoidnud juba 1999. aastast*. Uurisime augustis 40. juubelit pidanud mehelt, kui raskelt elab ta üle peatreenerite lahkumisi ning kuidas eriskummaline karjäär üldse võimalikuks on osutunud.

Eesti jalgpalli arendamine on Kivisilla elutöö ning eesmärgid pole kindlasti mitte täidetud. „Ühel hetkel tahan olla sellise meeskonna liige, kes kvalifitseerub suurturniirile, olgu see EM või MM. Ja ma räägin Eesti A-koondisest,“ ütleb ta.

Janno, sa oled koondises töötanud seitsme peatreeneri abilisena. Kui raske on olnud nende käekirjaga kohanemine?

Minu töö on jalgpallimängu iseloomuga sarnane – väga keeruline on rutiini laskuda, sest pidevalt juhtuvad asjad, mida on võimatu ette planeerida.