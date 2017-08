Kannatlikkus. Kreeka lasi Eestil palliga mängida, et ise kontrarünnakutega nõelata, kuid samas ei tormanud Sinisärgid kordagi liigsete vägedega rünnakule ja ilmselt hoiti peatreeneri mänguplaanist ilusti kinni. Väärtuslik viigipunkt on käes, siit on hea pühapäeval Küprosele vastu minna.

Kõik oli seekord kontrolli all. Mäletame, et kodumängus Kreeka vastu läksid aia taha mõlema poolaja algused ning Kreekal kulus skoori avamiseks 65 sekundit. Peatreener Martin Reim rääkis pärast 0:2 kaotust, et mänguks häälestamise juures tuleb muudatusi teha. Täna see mure enam eestlasi ei kollitanud.

3. Kas Eesti on standardolukordade kaitsmisel sammu edasi teinud?

Pigem mitte. Paljud vastaste tsenderdused leidsid valges särgis mehe ehk kreeklase. Paistab, et küsimus taandub nahaalsuse erinevusele: üks-ühe vastu võitluses peaks võitma see, kes rohkem tahab. Kas tõesti rõhub mängijaid mingi eestlaslik tagasihoidlikkus?

4. Kes oli kohtumise parim mängija?

Enar Jääger. Mees on tagasi ja kvaliteet pole kuhugi kadunud. Martin Reimi ajal esimest korda koondisega liitunud mees hoidis oma 122. koondisemängus kindlat joont ja võttis vahelt suure hulga kreeklaste sööte ja tsenderdusi.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Eesti peaks tänase mängujoonise kiiresti unustama, sest pühapäeval mängitakse koduväljakul võrdväärse vastase ehk Küprosega. Seal peab Reim väljakule saatma ründavamalt meelestatud meeskonna, sest Lilleküla publik Küprose vastu ülikaitsvalt mängimist ei andesta.

Samas võib eeldada, et kaitseliinis jätkatakse viiese liiniga, kuid õnneks annab 5-4-1 taktikat kiiresti ründavamaks muuta. Kehv uudis on aga see, et täna kollase kaardi teeninud Ragnar Klavan Eestis pühapäeval aidata ei saa.

Kreeka jalgpallurid peaksid veidi rohkem endasse uskuma. Veider, et sellise tasemega koondis annab periooditi initsiatiivi meelega vastasele ja hakatakse kaitses istuma. Samas on see nende vaba valik, kuid siiski tundub, et nende mängujoonis ei vasta tegelikule tasemele.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel asjaosaliste kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Eesti koondis sõidab reedel kodumaale, kus juba pühapäeval mängitakse Lillekülas Küprosega, kellega avamängus 0:0 viik tehti. 7. oktoobril jahitakse võidupunkti võõrsil Gibraltari vastu.