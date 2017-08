Sel aastal tippsporti naasnud Kaia Kanepi (WTA 418.) võitis USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel belglanna Yanina Wickmayeri (WTA 129.) kindlalt 6:4, 6:2 ja edenes kolmandasse ringi.

Kanepi rääkis pärast kohtumist Eesti ajakirjanikele, et mulje pole petlik: 32aastane tenniseäss on tõepoolest väga heas vormis. "Kõrvalt ei näinud, aga tundisn ennast väljaku peal hästi, kõikumisi polnud ja põhimõtteliselt kõik sujus väga hästi. Olen rahul, et suutsin väljakul vabaks jääda ja mängu nautida," lausus ta.

Kanepi tunnistas, et USAsse sõites ta kolmandasse ringi jõudmisele ei mõelnud. "Esialgu tahtsin kvalifikatsioonist edasi saada, sest seda olen suutnud US Openil seni vaid ühe korra. See pole üldse lihtne," ütles ta.

Eestlanna avaldas, et viimasel ajal on teda juhendanud endine Venemaa tennisist Alina Židkova, kes tõusis karjääri jooksul parimal juhul maailma edetabelis 51. kohale. Teatavasti oligi Kanepil kehvast tervisest tingitud pikast pausist naasmise järel suurim probleem, kust ja kuidas leida endale treener.

"Ta aitas mind enne US Openit 10 päeva Houstonis ja tuli minuga siia kaasa," ütles Kanepi.