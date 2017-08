Teenekad kergejõustikutreenerid Sven Andresoo ja Valter Espe, kelle õpilased on tänavu nii noorte, juunioride kui ka täiskasvanute hulgas teinud vägevaid tulemusi, said enne õppeaastat teada, et Audentese spordigümnaasium nendega töölepingut ei sõlmi.

Andresoo hoolealune Janek Õiglane püstitas täiskasvanute MMil kümnevõistluses isikliku rekordi ja tuli neljandaks, tema teine õpilane Ken-Mark Minkovski võitis Euroopa noorte olümpiafestivalil kaugushüppes hõbeda. Espe näpunäidete järgi harjutav Tony Nõu lõpetas juunioride EMil 400 m jooksu neljandana, pronksist jäi puudu vaid sajandik.

„Audentesel on hea tava päev – kaks päeva enne kooliaasta algust teatatakse sulle, et tõmba minema,“ ütleb 41 aastat treenerina tegutsenud Andresoo. Kaks aastat pikema juhendajastaažiga Espe lisab: „See on arusaamatu. Kui teinuksin midagi halvasti, lahkuksin rahulikult, mõistes olukorda, aga praegu on tulemused head.“

Vaadati laiemat pilti