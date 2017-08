Augusti alguses Barcelonast 222 miljoni euro eest Neymari ostnud Pariisi Saint-Germain sai täna enda valdusse teise kroonijuveeli. Eeldatavalt 180 miljoni euro eest liigub Monacost Prantsusmaa pealinna 18aastane supertalent Kylian Mbappe, kirjutavad kõik suuremad Euroopa väljaanded.

Esialgu ei saa diil siiski lõplikult tehtud, sest sellel hooajal mängib Mbappe PSGs laenulepingu alusel. Pärast hooaja lõppu on Pariisi klubil võimalus ründaja täielikult endale osta.

"Olen pärit Pariisi lähedalt ja on suur au kanda PSG värve. See on unistus, mis saab nüüd teoks. Tahan, et mu areng jätkuks ja loodan aidata klubil täita oma suuri eesmärke," ütles Mbappe PSG kodulehele.

Mullu lõi Mbappe Monaco eest 44 mängus 26 väravat.