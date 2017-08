Eesti jalgpallikoondis tegi MM-valikmängus võõral väljakul 0:0 viigi Kreekaga. Keskkaitses suurepärase esituse teinud Enar Jääger kinnitas, et viigipunktiga peab rahule jääma. Veidi jäi mehe sõnul kripeldama, et Eesti ei suutnud kreeklaste kehvemaid perioode paremini ära kasutada.

„Võib öelda, et tööpäev sujus plaanipäraselt. Ega see kerge polnud. Väga hea tunne oli üle pooleteise aasta järel tagasi koondises olla. Õnneks läks hästi ka,“ rääkis Jääger. „Võõrsil Kreekaga viiki mängida pole paha tulemus, sest tegelikult on nad seni hea valikturniiri teinud. Olime täna suure surve all ja ega ründes palju võimalusi ei tekkinud. Tuleb viigiga rahul olla.“

Teisel poolajal sai Eesti tunduvalt paremini mängu sisse ning Jäägeri sõnul võis see tekkida võõrustajate väsimuse tõttu. „Ega Kreeka ka ei jõua 90 minutit tempot peal hoida. Mingil hetkel vajusid nad ilmselt meelega ära. Oleksime pidanud seda olukorda paremini ära kasutama, kuid kahjuks ei õnnestunud.“