Kaks varianti, kas perekond Sildaru oli enne rennisõidu MK-etappi teadlikult tagasihoidlik või Kelly ületas end kõvasti. Fakt on aga see, et freestyle-suusataja Kelly Sildaru (15) saavutas Uus-Meremaal Cardronas oma elu esimesel tõsisel rennisõidu võistlusel teise koha.

Tulemust võib lugeda üllatuslikuks, sest Sildarud ise kommunikeerisid enne MK-d, et hea kui Kelly finaali ehk kaheksa hulkagi mahub. Ettevaatlike sõnade põhjusteks olid varasema vahetu võrdluse puudumine ja tõik, et rennisõitu on Kelly tõsiselt harjutanud vaid paar aastat (versus pargisõidu 13 aastat). Reaalsuses aga oldi ülilähedal võidule.

Udu tõttu jäi neljapäevane kvalifikatsioon ära ning lõppeks pidasid kõik 30 naist täna varahommikul ühise kahe laskumisega finaalvõistluse. Kelly tuhises renni kümnendana ja väljus sealt... esimese tulemusega! Kohtunikud premeerisid teda 90,20 punktiga, mis oli kogu avavooru parim punktiskoor. Järgnesid kanadalanna Cassie Sharpe 85,20 ja ameeriklanna Maddie Bowman 79,00.