Eesti suusaliidu liikmesklubide ridadesse on tekkinud värsket hingamist - suve alguses liitus suusaliiduga Kelly & Henry Sildaru Suusaklubi, teatab suusaliidu augustikuu uudiskiri.

Tõnis Sildaru on suusaliidule viimaste aastate jooksul väga palju freestyle-suusatamist puudutavat nõu andnud ja on igati tervitatav, et ESLi edukaima noorsportlase isa ja treener soovib oma mõtteid ja teadmisi meiega jagada.

"Meie koostöö suusaliiduga on toiminud juba tubli mitu aastat ja klubiga alaliidu liikmeks astumine on igati loogiline samm. Oleme pidevalt kodumaalt eemal, aga mul on hea meel, et selle sammu lõpuks ette võetud saime," muigab Tõnis Sildaru.

Spordiregistri andmetel on klubi asutatud 2014. aasta aprilli lõpus.