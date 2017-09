Korvpalli EMi avapäeva suurima üllatuse eest hoolitses kodupubliku tuge nautiv Soome, kes alistas lisaajal 86:84 Prantsusmaa. Soome kodustatud ameeriklase Jamar Wilsoni võiduvise viis sekundit enne lõpusireeni valiti ka avapäeva parimaks soorituseks.

Seda ja ülejäänud nelja ilusat momenti saab nautida allolevast videost.

🖐Here are the 5️⃣ very best plays of Day 1 in the FIBA #EuroBasket2017! @JayDubbs5's clutch layup is the play of the day! 🔥 #NikeTopPlays pic.twitter.com/TeN5TNk2NM