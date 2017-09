Freestyle-suusataja Kelly Sildaru (15) soorituste nautimise kõrvalt tasub aeg-ajalt pilk peale visata, mis toimub meeste võistlustel, et näha, kuhu on eestlannal võimalik veel areneda.

Alljärgnevalt pakume vaatamiseks Cardrona rennisõidu MK-etapi võitja, ameeriklase Alex Ferreira võidukat laskumist, mis tõi talle ülikõrged 93,40 punkti.



PS! Tulenevalt ala spetsiifikast ei saa naiste ja meeste skoore võrrelda.

No victory lap for this guy! He was on fire all day long @Alex_Ferreira3 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qxWWTCCUW2