Kogu Inglismaa meedia kubiseb uudisest, et nende endine jalgpallikoondise kapten ja praegune Evertoni ründaja Wayne Rooney arreteeriti eile õhtul oma Cheshire'is paikneva kodu lähistel kahtlustatuna purjuspäi autoga sõitmises.

Ametlikku infot praegu pole, kuid eri väljaanded (BBC, Sky, AFP jne) viitavad uudise juures oma allikatele.

See poleks Rooney esimene alkoholiskandaal, alles möödunud aasta novembris hullus Briti kõmumeedia sellest, kuidas vutiäss end ühel pulmapeol silmini täis jõi.

