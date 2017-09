Uus-Meremaal Cardronas toimunud vigursuusatamise rennisõidu MK-etapil teise koha võitnud Kelly Sildaru treenerist isa Tõnise sõnul on konkurendid tegelikult suutelised palju paremaks esituseks.

"Ei osanud sellist tulemust oodata, väga rahul," vahendab ERRi spordiportaal. "Nii esimene kui kolmas koht kui ka kõik järgnevad on suutelised palju paremaks esituseks. Seekord lihtsalt läks nii, et ei õnnestunud neil kõik täiuslikult, aga meil enam-vähem õnnestus, sealt ka need kohad ja tulemused."

"Lähitulevikus oleme veel kaks kuud Uus-Meremaal, teeme trenni, koolitükke, nagu iga teise noore elu," sõnas Tõnis Sildaru.