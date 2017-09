Sel suvel 222 miljoni euro eest FC Barcelona särgi Pariisi Saint-Germaini vastu vahetanud jalgpallistaar Neymar avaldas, et tema koondisekaaslane Philippe Coutinho on väga pettunud, et ta pole saanud Barcelonasse siirduda.

Ragnar Klavani meeskonnakaaslast Liverpoolis ja Kataloonia giganti on seostatud väga pikalt ning Barcelona tegi ründava poolkaitsjana mängiva Coutinho eest ka mitu pakkumist, kuid Liverpool pole nõustunud Sambamaa pallivõlurit müüma.

"Mulle meeldib Philippe'i õnnelikuna näha, sest ta on mu koondisekaaslane ja sõber. Selle asemel, et olla rõõmus, tunneb Coutinho praegu pettumust, kurbust ja ahastust," sõnas Neymar.

Kuigi Hispaanias pole suvine üleminekuaken veel sulgunud, on äärmiselt ebatõenäoline, et Liverpool praegu oma juveelil minna lubaks.