Tänavu pikalt vigastuspausilt naasnud Kaia Kanepi (WTA 418.) alistas eile käesoleva tennisehooaja viimase Suure slämmi turniiri US Openi teises ringis Yanina Wickmayeri (WTA 129.) 6:4, 6:2. Vaata kohtumise tipphetki SIIT.

Kolmandas ringis kohtub 32aastane eestlanna Naomi Osakaga (WTA 45.). Kanepist 13 aastat noorem jaapanlanna, kelle isa on pärit Haitilt, on US Openil olnud heas hoos.

Näiteks alistas Osaka avaringis maailma kuuenda reketi Angelique Kerberi. Mäletatavasti võitis mullu US Openi naisüksikmängu just sakslanna, kuid tänavu pole tema vorm kiita olnud.