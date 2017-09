Vahemikus 1991-2015 Hispaania jalgpallihiiu Barcelona ridadesse kuulunud Xavi Hernandez - legendaarne poolkaitsja, keda peetakse oma positsiooni üheks paremaks mängijaks läbi aegade - kritiseeris oma endise leivaisa tegutsemist suvisel üleminekuaknal.

Mäletatavasti oli Barcelona osaline suve kõige suuremas tehingus, kui Pariisi Saint-Germain ostis Kataloonia au ja uhkuselt 222 miljoni euro eest Neymari.

Kuigi Barcelonal pole õnnestunud meeskonda tuua Liverpooli ründavat poolkaitsjat Philippe Coutinhot, on sats suve jooksul soetanud ääreründaja Ousmane Dembele, poolkaitsja Paulinho ning keskkaitsja Nelson Semedo.

"Barcelona on magama jäänud, sest viis-kuus aastat tagasi olid neil oma viljeldava stiili jaoks maailma parimad mängijad. Praegu on neil taktika toimimiseks viis-kuus sobilikku mängijat, kuid klubi vajab 11 mängijat, et süsteem õlitatult töötaks," ütles Xavi Marcale.

Praegu leiba Araabias teeniv keskväljamees lisas, et Barcelona on tänavu suvel soetanud mängijaid, kes ei sobi klubi mängustiiliga.