Eesti korvpallitšempion BC Kalev/Cramo jagas oma Instagrami konto alt videot (ingl k Instagram Story), kus on näha, et Kuressaares laagerdava klubi treeningutel rassib ka praegu uut koduklubi otsiv Kristjan Kangur.

Pikalt Itaalias leiba teeninud ääremängija esindas viimati Vareset, kuid suve hakul teatas Saapamaa tiim, et nemad Kanguri teeneid enam ei vaja. Küll on meediast läbi käinud, et meest himustab enda ridadesse just Cramo.

Klubi peatreener Alar Varrak kinnitas Õhtulehele, et Kangur tõepoolest harjutab nendega, kuid lepingut pole osapooled veel sõlminud. Varrak lisas, et Cramo on pakkumise teinud ka ühele ründavale tagamängijale.