Kaitses null – super! Rünnakul null pealelööki värava suunas – nukker! Eesti jalgpallurid naasevad Kreekast väärtusliku väravateta viigiga. Tulemusega peab rahul olema, aga kas ka mängupildiga?

Kõigepealt positiivsest ehk MM-valiksarjas teenitud punktist. Miks on viik kõva tulemus? Kreeka on 2004. aasta Euroopa meister ja 2014. aasta MMi kaheksandikfinalist. Veidi enam kui kolm aastat tagasi hoiti maailma edetabelis seitsmendat kohta, praegu paiknetakse 38. real. Tegemist on maailma mõistes tippkoondisega, kellel, tõsi, puudub stabiilsus. „Võidame Saksamaad ja kaotame Zimbabwele,“ võttis kreeklasest taksojuht asja lühidalt kokku.

Balkani kandis mängimine pole Eesti meestele kunagi sobinud. Aasta eest kaotati 0:5 Bosniale ja Hertsegoviinale. Viimati suudeti piirkonda külastades kaotust vältida aastatel 2010 ja 2011, kui Tarmo Rüütli käe all võeti mälestusväärsed võidud Serbia ja Sloveenia üle.

Pärast möödunud aasta oktoobris Belgialt saadud 1:8 kaotust vaatas Eesti treenerite tiim taktikalise poole üle ja edaspidi on peamiselt kasutatud 5-4-1 formatsiooni. Pärast Brüsseli sauna on peetud seitse matši, millest kaotatud vaid üks (juunis Lillekülas 0:2 Belgiale). MM-valikmängudes tehti võõral väljakul viik nii Küprose kui Kreekaga, sõprusmängudes võideti Horvaatiat ja Lätit. Tulemused tõestavad, et käimas on Eesti jaoks selgelt edukas periood.