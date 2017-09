7:5, 6:2 võiduga Sofia Kenini üle USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel neljandasse ringi jõudnud Maria Šarapova kohtub 16 parema hulgas lätlanna Anastasija Sevastovaga.

Pärast võidukat matši toimunud pressikonverentsil saatis Šarapova valusa torke maailma viienda reketi Caroline Wozniacki suunas, kes avaldas nädala rahulolematust, et miks mängib dopingupatune Šarapova USAs peaareenil, aga tema peab rahulduma kõrvalväljakutega.

"Mina ei koosta mängugraafikuid ning mul pole vahet, kus ma mängin. Mulle loeb vaid see, et olen neljandas ringis. Ma ei teagi, kus tema on," viitas venelanna faktile, et Wozniacki kaotas USAs teises ringis Jekaterina Makarovale.

Tänavu dopingu tarvitamisest tingitud pausilt naasnud Šarapova järgmine vastane tegi 6:2, 6:3 tuule alla Horvaatia tõusvale tähele Donna Vekicile. Muide, täna õhtul on võistlustules teinegi lätlanna Jelena Ostapenko.