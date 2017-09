Eile alistas Venemaa korvpalli EMil 76:73 Türgi, kuid ei saanud oma mängupildiga üleliia rahul olla. Nimelt tegid meie idanaabrid suisa 22 pallikaotust ning Venemaa tsentri Timofei Mozgovi sõnul oli mänguvahend täielik õudus. Vana Maailma parima selgitamisel kasutatakse EMi ametlikku palli.

"Ma niigi püüan kehvalt, aga neid ei saa üldse kätte," kurtis NBA klubi Brooklyn Netsi hingekirja kuuluv Mozgov Venemaa ajakirjanduse vahendusel. "Tavaliselt on pall olnud EMide alguses kehv, kuid pärast on saanud nendega mängida küll. Aga see ei sobi kuhugi."

22 võistkondlikust pallikaotusest ligi kolmandiku ehk seitse teinud Aleksei Švedi sõnul lendab pall käest, kui mänguvahend vähegi higiseks muutub. "Aga sellega mängivad kõik, nii meie kui ka vastased," märkis tagamees.