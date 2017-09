F1-sarja üldarvestuses neljandat kohta hoidev Red Bulli piloot Daniel Ricciardo usub, et kui tal oleks istumise all Mercedese või Ferrari vormel, võitleks ta praegu tiitli nimel.

28aastane austraallane on tänavu võitjaks kroonitud Aserbaidžaani GP-l, lisaks on Ricciardo tulnud poodiumile nii Hispaanias, Monacos, Kanadas, Austrias kui ka Belgias.

Kuigi Ricciardo on olnud võrdlemisi stabiilne, jääb ta MM-sarja liidrist Sebastian Vettelist (Ferrari) maha 88 punktiga. Mercedese piloot Lewis Hamilton edestab maakera kuklapoolelt pärit pilooti 81 silmaga.

"Olen veidi pettunud. Vaatan Vetteli ja Hamiltoni poole ning mõtlen, et oleks mul vaid nende vormel," sõnas Ricciardo. "Mõistan, et nad on oma võimete tipul, aga tunnen, et võiksin samuti kõrges mängus olla."