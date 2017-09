“Noore poisina noriti mu kallal, näidati näpuga ja kiusati, sest olin ülekaaluline. Iga psühholoogi unistus oleks välja uurida, kuidas see minu edasist elu on mõjutanud,” rääkis 35aastane sportlane.

Snuukrimaailma superstaaride hulka kuuluv 2005. aasta maailmameister Shaun Murphy rääkis avameelselt, kuidas on terve elu jooksul võidelnud liigsöömisega ja talunud kehakaalu tõttu inimeste mõnitusi.

“Mulle pole vaja õpetada, millised toiduained on tervislikud ja millised mitte. See on sügav mentaalne probleem, miks minu moodi inimesed ei suuda õigeid valikuid teha."