Küprose puhul on minu arvates tegemist meie alagrupi ühe aktiivsema ja tehnilisema meeskonnaga, kes üllataval kombel polnud tugevamatelt punkte võtnud. Oli aja küsimus, kui nad kedagi võidavad või viiki mängivad. Nad on väga head ja tuleb kindlasti huvitav mäng.

Kuidas kommenteerid Konstantin Vassiljevi ja teiste vigastatute olukorda?

Esimeses mängus oli meil mitu ründavamat mängijat vähem ja see jättis ka oma jälje. Vassiljevi ja Lutsu (Siim Luts - toim) näol oli loovaid mängijaid valikus vähem. Tänane treening on nende jaoks peaproov – kas nad on võimelised homme mängima või mitte. Seni on kõik treeningud plaanipäraselt läinud ja nad on üha rohkem saanud võistkonnaga asju kaasa teha.

Eesti koondise laupäevane pressikonverents. (Robin Roots)

Kolme punkti teenimiseks peab vähemalt ühe värava lööma. Kuidas seda teha?

Omad plaanid on meil ründamiseks olemas. Kodumängudes oleme alati rohkem rünnakule panustanud kui võõrsil. Meil tekivad omad võimalused, kuid ründamine teeb meid ka kaitses haavatavamaks. Peame olema hästi tasakaalus. Kindlasti tahame väravaid lüüa.

Neljapäeval mängisime võõrsil Kreekaga, reedel tulite tagasi Eestisse, homme on juba mäng Küprosega. Selgita, kui palju koosolekuid ja treeninguid nende mänguda vahele mahub. Kas rääkisite Küprosega mängust ka enne mängu Pireuses?

Keskendume alati ühele mängule ja enne Kreekaga matši ei rääkinud me mängijatele Küprosest mitte midagi. Treenerid on loomulikult ka Küproseks korralikult valmistunud, kuid palju tehtud tööst tuleb üle kontrollida, sest nad vahetasid äsja peatreenerit.

Tegelikult meie eilne päev mööduski suuresti selles rütmis, et vaatasime, mida Küpros Bosnia vastu tegi (Küpros tuli välja 0:2 kaotusseisust ja sai 3:2 võidu - toim). Kui suuri muudatusi nad teinud on. Tahame oma mängijatele õige info anda.

Eile me koosolekuid ei teinud. Need, kes Kreekas mängisid, tegid taastava treeningu, teised lühema ja teravama. Ülejäänud päev kulus juba reisimiseks.

Täna tegime Kreeka mängust lühikese kokkuvõtte. Õhtul anname mängijatele edasi ainult kõige olulisema info järgmisest vastasest. Homme saavad nad teada täpsema mänguplaani.

Mängijad on kindlasti nii füüsiliselt kui vaimselt natukene väsinud ja seega tuleb ettevaatlik olla ka info edastamisel. Kogused ei tohi liiga suureks minna. Nii märtsis kui juunis oli meil sarnane olukord, aga siis oli teine matš alati sõprusmäng, kus sai rohkem vahetusi teha. Kokkuvõttes on meil taastumise koha pealt kogemus siiski olemas.

Ragnar Klavan mängutõttu homme ei mängi. Kes on Küprose vastu Eesti jalgpallikoondise kapten?