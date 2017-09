Läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud Kanepi kaotas avamatši esimese seti Francesca Schiavonele (WTA 77.) 0:6, kuid seejärel hakkas tema turniir ülesmäge minema. Schiavonet võitis ta viimaks 0:6, 6:4, 6:2, hiljem alistus 6:4, 6:2 ka Yanina Wickmeyer (WTA 129.).

Kanepi downs Osaka 63 26 75 to secure a spot in #USOpen R4 for the first time since 2014. Records 11th straight win, 17-2 in 2017 (all lvs). pic.twitter.com/WcIDaO5Zqt