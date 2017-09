Kaia Kanepi tegi USA lahtistel tennisemeistrivõistluste kolmandas ringis 6:3, 2:6, 7:5 tuule alla jaapanlannale Naomi Osakale. Viimati 2014. aastal suure slämmi turniiril neljandasse ringi jõudnud eestlanna pani Twitteri kihama.

“Kanepi jõudis suure slämmi turniiril teise nädalasse. Poleks elu sees oodanud, et ütleme taas midagi sellist,” teatas üks tennisesõber.

Kanepi into 2nd week of a slam again 😱 never thought we'd say that again — Eggy (@TheBoiledEgg) September 2, 2017

Kaia Kanepi who had 9 (nine) ranking points three months ago is back into Top-150 in the rankings. — Oleg S. (@AnnaK_4ever) September 2, 2017

WTA Scores luges aga kokku Kanepi tänavused võidud ja kaotused ning suhe on koguni 17-2. Ühtlasi sai eestlanna täna kirja 11. järjestikuse võidu.

Kanepi downs Osaka 63 26 75 to secure a spot in #USOpen R4 for the first time since 2014. Records 11th straight win, 17-2 in 2017 (all lvs). pic.twitter.com/WcIDaO5Zqt — WTA Scores (@Scores_WTA) September 2, 2017

Wow Kaia Kanepi just gets better. very powerful! Defeats Naomi Osaka 7-5 in third set to reach last 16 of US Open. W17 L2 since comeback — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) September 2, 2017

Leidus ka neid, kelle Kanepi võit nukraks tegi.

I know I'm being an ass for resenting Kanepi winning.. but I really wanted Naomi to get to week 2 😔 — Mithi (@MithiTennis) September 2, 2017

Osaka out in R3 to Kanepi in three sets after being a break up in decider. 😢 #USOpen — Yash (@chirkutZindagi_) September 2, 2017

Kanepi is another player that does well in Slams while struggling on tour. Injuries did slow her career — Master Ace (@TWMasterAce) September 2, 2017

Kokkuvõttes saab sotsiaalmeediat uurides kinnitust tõsiasjale, et pikalt vigastusega maadelnud Kaia tagasitulek üllatab tervet maailma.

Whoa. Kaia Kanepi beat Naomi Osaka. Did not expect that. #USOpen — Biola Omowanle (@Beeorlicious) September 2, 2017