Pole vaja imestada, et peatreener Henrik Dettmann polnud pressikonverentsil just parimas tujus. "Ma ei näinud mingit vigastust," kommenteeris ta toda olukorda kodumaise meedia vahendusel. "Mängija kukkus, ikka juhtub. See on osa mängust. Olen treener, mitte arst," lisas ta vähimagi spekulatsioonita.